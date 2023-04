140M€, le PSG prépare du lourd pour le mercato

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Alors que le prochain mercato estival promet déjà d’être agité pour le PSG avec de nombreuses pistes déjà activées par Luis Campos, deux dossiers apparaissent déjà comme prioritaires aux yeux du conseiller sportif portugais : Victor Osimhen et Khephren Thuram. Mais il faudra prévoir un gros budget…

Interrogé vendredi en conférence de presse sur son avenir au PSG, Christophe Galtier évoquait indirectement le mercato estival à venir : « Je prépare la saison prochaine avec Luis Campos (ndlr, le conseiller sportif) et la direction. Il y a beaucoup de discussions sur la préparation, la manière dont on va dessiner l'effectif », indiquait l’entraîneur du PSG.

Surprise, un immense crack recale le PSG https://t.co/puht3au6wa pic.twitter.com/NkXSCNz79I — le10sport (@le10sport) April 1, 2023

Le PSG vise Osimhen

Et comme l’a révélé RMC Sport, la grande priorité du PSG en attaque se nomme bel et bien Victor Osimhen (24 ans). Le buteur nigérian de Naples, sous contrat jusqu’en 2025, serait ouvert à l’idée d’un transfert au Parc des Princes, mais il faudra pour cela prévoir au minimum 100M€. Et ce n’est pas tout.

Thuram également sur les tablettes

RMC a également indiqué que, comme ce fut déjà le cas l’été dernier, Khephren Thuram (22 ans) figurait sur les tablettes de Luis Campos au PSG. L’OGC Nice réclamerait environ 40M€ pour envisager un transfert de son jeune milieu de terrain, et le PSG est donc prévenu, il devra lâcher au minimum 140M€ s’il souhaite faire la doublette Osimhen-Thuram comme il l’espère..