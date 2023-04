Mercato : Mbappé va halluciner, le PSG prépare un été phénoménal

Pierrick Levallet

Arrivé au PSG pour mener à bien le mercato parisien, Luis Campos n'a pas encore convaincu. Il aurait néanmoins l'intention d'inverser la tendance dès cet été dans la capitale. Le conseiller football ciblerait Victor Osimhen, mais pas seulement. En effet, Luis Campos aurait déjà tout prévu pour son prochain mercato estival.

Après une nouvelle saison marquée par un fiasco en Ligue des champions, le PSG avait lancé d’importants changements en interne l’été dernier. La direction parisienne avait notamment décidé de se séparer de Leonardo pour le remplacer par Luis Campos. Mais ce dernier n’a pas encore convaincu dans la capitale, son recrutement n’étant pas jugé satisfaisant jusqu’à présent.

Le PSG veut foncer sur Osimhen

De ce fait, Luis Campos entendrait inverser la tendance dès cet été afin de répondre aux attentes du PSG et de Kylian Mbappé. Le conseiller football parisien préparerait déjà le prochain mercato estival. D’après RMC Sport , il aurait fait de Victor Osimhen sa grande priorité. Mais il ne compterait pas s’arrêter là, bien au contraire.

Campos a tout prévu pour son mercato