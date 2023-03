Mercato : C’est décidé, le PSG va faire une énorme folie pour Mbappé

Pierrick Levallet

Décevant depuis son arrivée au PSG, Luis Campos prépare déjà son mercato de cet été. Le conseiller football parisien chercherait à combler les attentes de Kylian Mbappé, qui aimerait voir un nouvel attaquant rejoindre les rangs de Christophe Galtier. Dans cette optique, le Portugais ciblerait Victor Osimhen, qu'il connaît très bien.

Missionné pour gérer le mercato du PSG l’été dernier, Luis Campos a déçu pour le moment. Les recrues du conseiller football parisien n’ont pas été à la hauteur des attentes, et il n’a visiblement pas été assez conséquent non plus. Depuis le début de saison, Christophe Galtier manque de solutions offensives. Kylian Mbappé attendrait donc l’arrivée d’un nouvel attaquant cet été. Luis Campos pourrait donc se tourner vers une sensation de Serie A.

Osimhen est annoncé au PSG

Depuis quelques semaines, le nom de Victor Osimhen est annoncé au PSG. Sous contrat jusqu’en juin 2025, le Nigérian brille à Naples. Auteur de 25 buts et 5 passes décisives en 29 rencontres, l’attaquant de 24 ans aurait tapé dans l’oeil des dirigeants parisiens. Et la tendance semble se confirmer.

Campos en a fait sa priorité