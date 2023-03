Mercato : Le PSG se lâche sur le feuilleton Messi

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

En fin de contrat avec le PSG à l’issue de la saison, Lionel Messi fait l’objet d’un véritable feuilleton, d’autant que le FC Barcelone affiche publiquement son envie de le faire revenir cet été. De son côté, le PSG se montre plus prudent sur l’évolution du dossier à l’image de la sortie de Christophe Galtier en conférence de presse.

Annoncé avec insistance dans le viseur de l’Inter Miami, d’Al-Hilal mais surtout du FC Barcelone, à quoi faut-il s’attendre pour l’avenir de Lionel Messi qui arrivera au terme de son contrat avec le PSG en juin prochain ? Comme le10sport.com vous l’avait révélé en exclusivité, Luis Campos s’est penché sur sa prolongation depuis maintenant plusieurs mois, mais ce dossier n’avance pas, et Messi pourrait donc quitter le PSG libre en fin de saison.

Transferts - PSG : Une bombe est lâchée en public sur Messi https://t.co/uUXBoopQks pic.twitter.com/t6F92kg6nn — le10sport (@le10sport) March 31, 2023

Galtier reste prudent sur Messi

Interrogé en conférence de presse ce vendredi avant le choc entre le PSG et l’OL en championnat, Christophe Galtier a fait le point sur l’avancée des négociations avec Lionel Messi : « On travaille sur ce qu'il va se passer la saison prochaine, avec Luis Campos et la direction sportive. Il y a la position des uns et des autres sur ce qu'on veut améliorer pour être plus compétitif. Il y a celle de Messi et celle du club. Les deux parties discutent. Moi, je reste focus sur les dix matchs pour aller chercher le titre de champion de France. En ce qui concerne la décision de Messi et celle du club, ça reste confidentiel », indique l’entraîneur du PSG.

Barcelone a pris position