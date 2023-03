Transferts - PSG : Une bombe est lâchée en public sur Messi

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Sous contrat jusqu’en juin prochain avec le PSG, Lionel Messi affole déjà le mercato estival puisqu’il dispose de nombreux courtisans à l’étranger. Et Rafa Yuste, le vice-président du FC Barcelone, confirme être en contact avec l’entourage de l’attaquant argentin affiche publiquement son envie de le rapatrier en Catalogne.

Le feuilleton Lionel Messi part dans tous les sens ! L’attaquant argentin, qui arrive au terme de son contrat avec le PSG, semble s’éloigner de jour en jour d’une prolongation au Parc des Princes qui semblait pourtant être prioritaire aux yeux de Luis Campos ces derniers mois. Et Messi ne manque pas d’options pour son avenir, avec des intérêts d’Al-Hilal, de l’Inter Miami mais surtout du FC Barcelone, son club de cœur qu’il avait quitté à contrecoeur pour signer au PSG en 2021.

Messi est impliqué dans un projet colossal, le PSG va halluciner https://t.co/AvDm9TYbjn pic.twitter.com/sezqUZTi1z — le10sport (@le10sport) March 31, 2023

« Nous sommes en contact avec l’entourage de Messi »

Et à l’occasion d’une conférence de presse organisée ce vendredi au Camp Nou, le vice-président du Barça, Yafa Yuste, ne cache plus ses intentions sur le mercato avec Messi : « Oui, nous sommes en contact avec l’entourage de Messi. Leo sait à quel point nous l'apprécions et j'aimerais qu'il revienne en raison de ce qu'il pourrait représenter au niveau sportif, social et économique », assure le dirigeant catalan.

« Continuer son histoire ici »