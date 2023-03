C’est annoncé, Messi va faire un énorme sacrifice

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Alors que le contrat de Lionel Messi prend fin en juin prochain, un retour au FC Barcelone semble prendre forme en coulisses. Le club blaugrana fait effectivement le forcing pour rapatrier le numéro 30 du PSG qui devra toutefois faire un gros effort sur le plan économique.

Après son retour de la Coupe du monde, Lionel Messi semblait se tourner vers une prolongation inévitable au PSG alors que son contrat prend fin le 30 juin. Mais depuis, de nombreux évènements ont eu lieu, et la prolongation de La Pulga ne paraît plus si évidente. D'autant que du côté du FC Barcelone, on se prend à rêver d'un retour du septuple Ballon d'Or.

Le Barça travaille pour rapatrier Messi

En effet, Mundo Deportivo assure que le Barça fait le forcing pour réussir à trouver la solution afin de faire revenir Lionel Messi, deux ans après son départ. Dans cette optique, Joan Laporta s'est entretenu avec Jorge Messi à l'occasion d'une réunion à Barcelone. Mais bien que les Catalans ont conscience que ce n'est pas gagné.

Messi devra largement baisser son salaire