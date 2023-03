Messi fixe ses conditions, ça ne va pas plaire au PSG

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

En fin de contrat en juin prochain, Lionel Messi aurait refusé une offre écrite du PSG pour prolonger d'une saison. Et pour cause, l'Argentin souhaite un projet sur deux saisons et attend surtout de recevoir des garanties sportives sur les ambitions du club de la capitale.

Quel avenir pour Lionel Messi ? C'est la question qui fait grandement parler ces dernières semaines. Et pour cause, alors que la tendance a longtemps été à une prolongation de contrat, tout semble relancé et plus le temps passe, plus Lionel Messi s'éloigne du PSG.

Messi refuse une première offre du PSG...

Et ce n'est pas la récente information du Chiringuito qui risque d'inverser la tendance. Et pour cause, selon le média espagnol, Lionel Messi aurait refusé une offre écrite du PSG qui ne lui proposait qu'une saison supplémentaire alors qu'il en attend au moins deux. Et ce n'est pas tout.

... et attend des garanties sportives