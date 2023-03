PSG : Messi subit un énorme pressing en privé, il va craquer !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Alors que son avenir au PSG semble s'assombrir de plus en plus, Lionel Messi fait l'objet d'un énorme pressing du côté du FC Barcelone où plusieurs dirigeants, mais également joueurs, n'hésitent pas à tenter de le convaincre de faire son retour à l'issue de son contrat à Paris.

Après la Coupe du monde, l'avenir de Lionel Messi semblait inévitablement s'écrire du côté du PSG. Et pour cause, l'Argentin, fraîchement vainqueur du Mondial, sortait d'une première partie de saison très convaincante. Mais depuis, tout semble s'être compliqué, et alors que son contrat s'achève le 30 juin, un retour au FC Barcelone semble plus que jamais d'actualité.

Tous le Barça se mobilise

Et du côté du Barça on se prend clairement à rêver d'un retour de La Pulga . Selon les informations de Mundo Deportivo , le pressing est en tout cas intense. Beau-frère de Joan Laporta, Alejandro Echevarria serait ainsi actif en coulisses pour rendre possible cette opération. De son côté, Xavi a déjà affiché son souhait de voir Lionel Messi revenir et aurait déjà un plan tactique pour inclure le Champion du monde dans son onze. En parallèle, plusieurs joueurs tels que Sergi Roberto, Ter Stegen, Jordi Alba, Ronald Araujo, Pedri et Lewandowski ont tous exprimé publiquement leur souhait de voir revenir l'Argentin.

«Les portes du Barça lui seront toujours ouvertes»