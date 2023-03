Coup de théâtre, Lionel Messi recale le PSG

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

En fin de contrat en juin prochain, Lionel Messi n'a toujours pas tranché pour son avenir, mais plus les jours passent, plus son départ du PSG prend de l'épaisseur. D'autant plus que l'Argentin aurait repoussé une offre écrite du club parisien.

Depuis quelques semaines, l'avenir de Lionel Messi intrigue. Il faut dire qu'alors que sa prolongation au PSG semblait acquise, le champion du monde fait durer le suspens et n'écarterait plus un départ, notamment vers le FC Barcelone.

Le PSG recalé ? Il dévoile la vérité pour Messi https://t.co/b7YIRqRftc pic.twitter.com/f4cWqkM5PP — le10sport (@le10sport) March 30, 2023

Messi repousse une offre écrite du PSG

Et la tendance se confirme puisque selon les informations du Chiringuito , Lionel Messi a repoussé une offre écrite du PSG il y a quelques jours. Et pour cause, le club parisien lui offrait la possibilité de prolonger d'une saison, ce qui ne semble absolument pas suffire au numéro 30 parisien.

Il réclame un contrat de deux ans