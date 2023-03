Le Qatar prépare une surprise pour Messi, la star du PSG a tranché

Thomas Bourseau

Lionel Messi se trouve à un moment charnière de sa carrière : rester au PSG ou se lancer un autre challenge ailleurs cet été. Pour autant, il semblerait qu’un départ au FC Barcelone soit jugé prioritaire aux yeux de Messi à présent.

Le 18 février dernier, le10sport.com vous révélait que le PSG et le clan Lionel Messi discutait déjà d’une éventuelle prolongation de son contrat expirant en juin prochain. Cependant, comme The Athletic l’a dernièrement confié en s’appuyant sur le discours tenu par des proches du septuple Ballon d’or, la nouvelle élimination prématurée en Ligue des champions aurait refroidi Messi qui garderait à présent toutes les options ouvertes pour son avenir.

«Il ne va pas rejeter le PSG, mais il attend Barcelone»

L’occasion pour Gaston Edul de faire in point sur le dossier Lionel Messi et les potentielles retombées. Lionel Messi attend le FC Barcelone. « Le temps joue contre le PSG et si Messi était convaincu à 100 %, il aurait déjà signé la prolongation avec le PSG, qui est déjà sur la table. Il ne va pas rejeter le PSG, mais il attend Barcelone ».

Messi a été trahi, la folle révélation https://t.co/CHwHaVTIlZ pic.twitter.com/5L3bPaGP5e — le10sport (@le10sport) March 30, 2023

«Le PSG va lui faire une nouvelle proposition»