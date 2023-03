L’OM a recruté une «banane», échec historique au mercato ?

Thibault Morlain

Lors du dernier mercato hivernal, l’OM n’a pas hésité à sortir le chéquier pour recruter notamment Vitinha. Un transfert retentissant puisque le Portugais, acheté 32M€ à Braga, est devenu le joueur le plus cher de l’histoire de l’OM. Forcément, on attend beaucoup de Vitinha, mais voilà que les interrogations se font de plus en plus nombreuses. Et selon les différents échos, le club phocéen pourrait bien s’être fait avoir avec le transfert de Vitinha.

Jusqu’à il y a quelques semaines maintenant, le joueur le plus cher de l’histoire de l’OM se nommait Dimitri Payet, recruté pour un peu moins de 30M€ en provenance de West Ham. Un record qui a été battu lors du dernier mercato hivernal. En janvier, le club phocéen a été acté avec les arrivées de Ruslan Malinovksyi, Azzedine Ounahi et surtout Vitinha. Buteur portugais de Braga, il a été acheté pour 32M€, établissant ainsi un nouveau record sur la Canebière. Forcément, compte tenu d’un tel investissement, Vitinha est très attendu à l’OM. Mais voilà qu’à en croire les informations obtenues par Daniel Riolo, cela serait en train de virer à la supercherie…

Mercato : A l’étranger, un club veut piller l’OM https://t.co/RhEuMl4kQi pic.twitter.com/sh3rJgbQTg — le10sport (@le10sport) March 30, 2023

« A mon avis, il y a eu du croquage »

Au micro de RMC lors de L’After Foot , Daniel Riolo a évoqué les recrues hivernales de l’OM. S’il n’a pas de doutes concernant le talent d’Azzedine Ounahi, il est beaucoup plus perplexe pour ce qui est de Vitinha. « Ounahi je n’ai pas vraiment de doute, je pense que c’est un bon joueur. Vitinha, les échos que j’ai, c’est qu’ils ont chopé une banane. Elle est chère la banane. A mon avis, il y a eu du croquage. Dans le milieu, de tous les scouts qu’il a vus avant, il n’y a en pas un pour dire que c’était ce prix là. Quand autant de temps te disent quelque chose… Je me suis renseigné. Je trouve que c’est étonnant », a-t-il alors lâché concernant Vitinha.

Quel rôle pour Vitinha avec Tudor ?