OM : Son départ est annoncé, la pression monte à Marseille

Passé par la Juventus en tant que joueur et adjoint d’Andrea Pirlo en 2020, Igor Tudor fait un travail remarqué à l’OM au point que la Juve penserait à lui confier les rênes de l’équipe première. De quoi faire régner la peur chez les supporters marseillais.

Et si Igor Tudor ne restait qu’une seule saison à l’OM ? Ayant débarqué à Marseille l’été dernier dans la foulée du départ surprise de Jorge Sampaoli, insatisfait des opérations effectuées à l’époque par l’OM pour le début du mercato estival, le technicien croate a impressionné Pablo Longoria de par son travail à l’Hellas Vérone.

Tudor fait tourner la tête d’une vieille connaissance en Italie

Le président de l’OM n’aurait pas été le seul à avoir apprécié le style de management d’Igor Tudor puisqu’une vieille connaissance viendrait embêter l’OM pour son coach croate. En effet, selon Tuttosport et La Provence, la Juventus suivrait avec attention l’évolution de la situation de Tudor à l’OM afin de potentiellement lui offrir les clés de l’effectif bianconeri en marge de la saison prochaine.

Un supporter « craint » un éventuel départ de Tudor qui l’anéantirait