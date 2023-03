L’OM craint un fiasco à 32M€, il calme tout le monde

La rédaction

Cet hiver, l'OM cassait sa tirelire afin de s'offrir les services de Vitinha contre 32M€, un record dans l'histoire du club. Mais depuis qu'il a signé, l'attaquant portugais n'est que très peu utilisé par Igor Tudor. Certains commencent à douter des qualités de l'ancien joueur de Braga, pas Kevin Diaz qui estime qu'il est protégé par son coach.

Très attendu en raison du montant de son transfert, Vitinha n'a pas eu l'occasion de briller sous le maillot de l'OM. Presque 2 mois après sa signature, le Portugais est cantonné à un rôle de remplaçant et doit se contenter des miettes en fin de match. Beaucoup de questions se posent autour de ce transfert et de la gestion du joueur par Igor Tudor. Pour Kevin Diaz, le Croate attend simplement que Vitinha s'acclimate à son style avant de le lancer définitivement.

Grand danger pour l’OM, la menace se confirme https://t.co/zNDdM7z6jP pic.twitter.com/fE0nDRxwPl — le10sport (@le10sport) March 19, 2023

«Il faut le respecter»

« Moi, je pense que c’est le moment de lancer Vitinha. Maintenant, Igor Tudor est un bon entraîneur. Si Igor Tudor ne titularise pas Vitinha, c’est qu’il estime que ce n’est pas la meilleure option aujourd’hui pour l’Olympique de Marseille et ça il faut le respecter. Là où il s’est trompé, c’est de le titulariser la première fois dès qu’il est arrivé. Il a appris et il s’est dit : « Je vais laisser Alexis Sanchez parce qu’on a des certitudes avec lui devant ». Après, je crois que Vitinha pourrait jouer plus, 20-25 minutes », a expliqué Kevin Diaz sur les ondes de RMC dans l'After Foot .

«Je pense que l’on va voir plus souvent Vitinha»