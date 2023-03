«Pas de pitié» : Une star du Real Madrid est fixée pour son mercato

Thomas Bourseau

Eden Hazard pourrait plier bagage à la prochaine intersaison soit à une année de l’expiration de son contrat au Real Madrid. Et alors que le Belge traverse une période sportive délicate, il ne peut visiblement pas compter sur le vestiaire merengue.

En 2019, après un forcing de longue date de Zinedine Zidane et une volonté clairement et fièrement affichée de l’international belge de débarquer au Real Madrid, Eden Hazard vivait son rêve d’arborer la tunique merengue. Mais près de quatre saisons après, le rêve a viré au cauchemar et entre les blessures ainsi que choix du coach, Hazard est régulièrement en dehors du onze de départ du Real Madrid.

Kroos annonce la couleur : «On peut être désolé pour des gens qui ont une vie bien pire que la sienne»

Carlo Ancelotti lui préfère d’autres profils et Eden Hazard en souffrirait au point de quitter le Real Madrid à la prochaine intersaison d’après diverses informations. Cependant, son coéquipier au Real Madrid en la personne de Toni Kroos n’éprouve pas de pitié pour l’ancien de Chelsea et du LOSC. « Bien sûr, c'est une situation difficile, mais la pitié n'a pas sa place dans le football. Je ne pense pas qu'Eden ait une mauvaise vie. On peut être désolé pour des gens qui ont une vie bien pire que la sienne. Ce n'est pas une question d'argent, je ne plains personne dans le football ». Voici une partie du témoignage livré par Kroos à Eleven . Dans des propos rapportés par la Cadena COPE , le champion du monde 2014 en a rajouté une couche. « C'est une situation compliquée, oui, et cela fait longtemps. Mais au final, chacun est en partie responsable de sa situation. Je connais très bien Eden, nous sommes souvent ensemble. Mais je suis désolé pour les gens qui ont des difficultés et Eden n'en fait pas partie ».

Ancelotti dégaine : «Je ne suis pas là pour donner des minutes à chaque joueur»