Le PSG a un projet avec Mbappé, le verdict tombe déjà

Thomas Bourseau

En pleine réflexion pour le mercato estival, le PSG penserait à Randal Kolo Muani. Pour autant, Kylian Mbappé pourrait voir son compatriote snober le Paris Saint-Germain, recherchant de la continuité à l’Eintracht Francfort.

Kylian Mbappé n’apprécierait pas le tournant pris l’été dernier par la direction du PSG au sujet du recrutement dans le secteur offensif. Lassé d’occuper le rôle de pivot lors de la première partie de saison, Mbappé a fait part de sa frustration à deux reprises et attendrait du conseiller football Luis Campos qu’il attire un attaquant axial autour duquel il pourrait tourner.

Aucune offre soumise pour Kolo Muani

Le nom de Randal Kolo Muani revient avec insistance ces derniers temps et L’Équipe a confirmé la tendance liant l’international français au PSG. Cependant, d’après Sport1 , aucune offre n’aurait été formulée à l’Eintracht Francfort de la part du PSG, de Manchester United ou de tout club intéressé par l’attaquant français.

Kolo Muani ne prévoirait pas de bouger cet été