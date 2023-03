Mercato : Le problème se confirme entre Messi et le PSG

Axel Cornic

La fin du contrat de Lionel Messi approche à grands pas et le Paris Saint-Germain fait tout son possible pour le retenir. Nous vous avons révélé qu’une prolongation est actuellement en discussion, mais l’avenir de la star argentine est loin d’être simple et de plus en plus de monde semble être persuadé qu’un départ est un scénario possible.

A bientôt 36 ans, Lionel Messi ne semble pas en avoir fini avec le football. La star mondiale du PSG a été galvanisée par la victoire en Coupe du monde avec l’Argentine et désormais, il semble vouloir rafler encore quelques titres... mais avec quel club ?

Menacé par Zidane au PSG, il pète les plombs https://t.co/RfSr2HTAru pic.twitter.com/th5dTyNbI2 — le10sport (@le10sport) March 19, 2023

Messi, des discussions au point mort

Car si nous vous avons révélé sur le10sport.com qu’une prolongation de contrat est en discussion avec Lionel Messi, un accord semble bien loin. El Dia confirme ce scénario, expliquant ce dimanche que les deux parties n’auraient effectivement pas trouvé de terrain d’entente pour le moment.

Le PSG, la meilleure option