Coup de tonnerre, le verdict tombe pour un transfert légendaire du PSG

Thomas Bourseau

Pour permettre au PSG de conquérir la tant convoitée Ligue des champions, il est question en coulisse d’une éventuelle offensive pour Erling Braut Haaland. Cependant, la clause libératoire évoquée dans la presse n’existerait finalement pas.

Erling Braut Haaland aurait pu encore plus entrer dans l’histoire cette semaine en Ligue des champions en devenant le seul joueur à avoir inscrit 6 buts dans un même match de Ligue des champions à élimination directe. Cependant, Haaland a été remplacé par Pep Guardiola lorsqu’il en était à 5 buts, comme Luiz Adriano et Lionel Messi. Après coup, le Norvégien a fait part de sa frustration de ne pas avoir eu l'occasion d'aller chercher le record, mais n'en a pas plus tenu rigueur que ça à Pep Guardiola.

Report de la clause libératoire d’Haaland à cause de Guardiola ?

De par ses performances avec Manchester City, Erling Braut Haaland ne cesse de faire parler de lui sur le marché des transferts. Contractuellement lié aux Skyblues jusqu’en juin 2027, il est question d’une clause libératoire fixée à l’été 2024 à un prix compris entre 150 et 200M€. Cependant, Catalunya Radio confiait cette semaine qu’elle aurait été reportée à l’année suivante, à savoir 2025, en raison de la prolongation de contrat de Pep Guardiola, son entraîneur, qui expirera à la date en question.

Pas de clause libératoire dans le contrat d’Haaland