Il rêve de jouer avec Mbappé, le PSG prend une grande décision

Thibault Morlain

Suite à l’élimination en Ligue des Champions, le PSG se prépare déjà pour la saison prochaine. Le mercato estival est donc en discussions et plusieurs noms reviennent déjà pour renforcer l’effectif parisien. Le dossier Manu Koné a notamment été évoqué et le10sport.com vous a apporté de nouvelles informations concernant le joueur du Borussia Mönchengladbach.

Nouveau fiasco au PSG… et nouvelle révolution ? Après l’échec en Ligue des Champions, le club de la capitale devrait chercher à se reconstruire cet été. La question est alors de savoir qui pourrait intégrer l’effectif de Christophe Galtier. Parmi les noms évoqués, la piste menant à Manu Koné serait notamment à l’étude au PSG.

« C’est bien sûr attrayant »

Le milieu de terrain du Borussia Mönchengladbach a d’ailleurs été interrogé sur l’intérêt du PSG. Et rejoindre le club de la capitale pour évoluer avec Kylian Mbappé ne le dérangerait pas : « Je ne me réveille pas tous les jours en pensant que je veux jouer avec Mbappé. Mais c’est clair que si on peut évoluer avec de si grands joueurs, on apprend beaucoup. C’est bien sûr attrayant ».

Le PSG pas totalement convaincu par Koné ?

Quid donc de la piste Manu Koné au PSG ? Selon les informations du 10sport.com, le club de la capitale a bel et bien un oeil sur l’ancien de Toulouse. Pour autant, pour le moment, aucune démarche n’a été entamée. De plus, au PSG, le profil de Koné ne semble pas correspondre totalement à ce qui est recherché. La réflexion est donc en cours, à voir maintenant comment cela évoluera dans les semaines à venir…