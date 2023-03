EXCLU - Mercato - PSG : Manu Koné c’est oui, mais…

Alexis Bernard - Rédacteur en chef Footballeur presque raté, j’ai choisi le journalisme car c’est l’unique profession qui permet de critiquer ceux qui ont réussi. Après avoir réalisé mon rêve de disputer la Coupe du Monde 2010 (en tribune de presse), je vis de ma passion avec le mercato et les grands événements sportifs comme deuxième famille.

Dans la liste des profils suivis par le PSG, on retrouve effectivement le nom de Manu Koné. Milieu de terrain du Borussia M’Gladbach, l’ancien du TFC fait partie des talents à l’étude dans les bureaux parisiens. Mais selon nos informations, Paris n’a pas encore entrepris la moindre démarche. Voici pourquoi.

Préconvoqué en équipe de France, Manu Koné était tout proche de faire partie du groupe de Didier Deschamps. Le sélectionneur tricolore n’a toutefois pas encore franchi le pas, préférant s’appuyer sur les soldats du Mondial qatari – et notamment Jordan Veretout (OM). Mais pas à pas, à mesure de ses excellentes performances, Manu Koné (21 ans) s’approche doucement mais sûrement des Bleus. Un profil en pleine explosion qui séduit, également, le marché des transferts.

Le PSG regarde Koné

Parmi les clubs qui s’intéressent à Manu Koné, on retrouve le PSG. Le 10 Sport est en mesure de confirmer que Paris a coché le nom du milieu de terrain français. Mais pour l’heure, le PSG n’a entrepris aucune démarche dans ce dossier. Nos sources en interne indiquent que la piste n’est pas encore pleinement explorée car le club n’a pas encore la certitude que Koné correspond pleinement au profil recherché. La réflexion se poursuit ces prochaines semaines, les prestations du Français seront d’autant plus scrutées.

Messi reçoit une invitation improbable, le PSG peut trembler https://t.co/bm2M9C5rYE pic.twitter.com/pJy101gyLj — le10sport (@le10sport) March 17, 2023

« Le PSG ? C’est bien sûr attrayant »