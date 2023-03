L’OM boucle un transfert à 13M€ grâce à une clause improbable

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Arrivé cet hiver sous la forme d'un prêt en provenance de l'Atalanta, Ruslan Malinovskyi n'a pas tardé à s'imposer comme un titulaire indiscutable à l'OM. Et cela tombe bien puisque son option d'achat est conditionné au maintien en Ligue 1 du club phocéen. Autrement dit, l'Ukrainien peut-être considéré comme Marseillais à 100%.

Cet hiver, l'OM n'a pas chômé sur le mercato en attirant trois nouveaux joueurs à savoir Ruslan Malinovskyi, Azzedine Ounahi et Vitinha. Des trois, c'est clairement l'Ukrainien qui s'est le mieux acclimaté à Marseille. Et cela tombe bien puisqu'il devrait s'engager définitivement en faveur de l'OM.

C’est confirmé, l’OM a réalisé un petit miracle sur le mercato https://t.co/Ah3PQpxW4k pic.twitter.com/EpVCV1TKJe — le10sport (@le10sport) March 17, 2023

Malinovskyi, première recrue estivale de l'OM

Et pour cause, selon les informations de RMC Sport , l'option d'achat de Ruslan Malinovskyi deviendra obligatoire en cas de maintien de l'OM en Ligue 1. Autrement dit, le milieu offensif va bel et bien s'engager définitivement avec le club phocéen à l'issue de la saison pour 10M€ auxquels peuvent s'ajouter 3M€ de bonus.

Des débuts convaincants

Un transfert qui ressemble à une belle affaire pour l'OM compte tenu du fait que Ruslan Malinovskyi s'est déjà imposé comme un élément important du système d'Igor Tudor comme en témoigne ses 9 titularisations lors de ses 13 matches à Marseille. Avec Malinovskyi, l'OM tient donc sa première recrue estivale.