Cette énorme demande de Messi au PSG le fait halluciner

Thibault Morlain

Actuellement, ça discute au PSG pour la prolongation de Lionel Messi. L’Argentin est en fin de contrat et le club de la capitale voudrait donc le conserver. Mais cela ne se fera pas à n’importe quelle condition. Messi réclamerait notamment un bail à la hauteur de Kylian Mbappé, ce qui n’a pas manqué de faire réagir Jérôme Rothen.

Où jouera Lionel Messi la saison prochaine ? Pour le moment, l’Argentin est au PSG, mais son avenir est incertain étant donné qu’il est en fin de contrat. Les rumeurs sont nombreuses à propos de La Pulga, mais une prolongation au PSG semble être dans les tuyaux. Selon RMC , il existerait un accord de principe, mais tout ne serait pas ficelé à 100% entre Messi et le club de la capitale.

Un contrat à la Mbappé pour Messi ?

Pour continuer au PSG, Lionel Messi aurait quelques conditions. Ainsi, le numéro 30 du PSG réclamerait notamment une augmentation de salaire. Pour prolonger, Messi voudrait des conditions quasiment similaires à celle de Kylian Mbappé, aujourd’hui le joueur le mieux payé du club.

« Il ne faut pas déconner »