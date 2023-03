Mercato - PSG : Le piège que Paris doit éviter dans le dossier Messi

Alexandre Higounet

Alors que se pose la question de l’avenir de Lionel Messi, entre une prolongation et un départ libre, la direction du Paris Saint-Germain doit absolument éviter un piège, qui pourrait s’avérer fatal et compromettre l’avenir sportif du club de la capitale sur les deux prochaines années. Explication.

Interrogé au micro de Canal Plus , l’ancien défenseur du Paris Saint-Germain, Maxwell, a été interrogé sur la stratégie à suivre dans le dossier Messi, qui est pour l’instant libre en fin de saison, avec juste une option unilatérale pour un an de plus, option que l’attaquant argentin n’a pas levé à ce jour, ce qui laisse grande ouverte la possibilité de son départ : « On a le meilleur joueur peut-être de l’histoire dans l’effectif. Je ne sais pas pourquoi il y a un débat. J’aimerais le voir dans l’effectif. C’est un exemple, il a toujours envie de gagner. Quand on a joué ensemble au Barça, c’était exceptionnel de le voir tous les jours sur le terrain. C’était unique de participer à ses côtés ».

Le révélateur du mercato pour Messi…

Sans le savoir, Maxwell vient de mettre précisément le doigt sur le grand piège qui se positionne aujourd’hui sur la route des dirigeants parisiens : considérer le joueur sur son statut et non sur ce qu’il apporte concrètement sur le terrain. Messi est certes l’un des plus grands joueurs de l’histoire, et personne ne lui enlèvera cela. Seulement aujourd’hui, son niveau d’ensemble n’est factuellement plus en rapport avec son coût. Comme souvent, le mercato constitue le meilleur révélateur. Aujourd’hui, alors que Messi est libre, et donc disponible à coût zéro en transfert, qui le convoite ? Al-Hilal, l’Inter Miami et le FC Barcelone dans un élan nostalgique pour une dernière pige d’un an jusqu’à la Copa America, mais certainement pas au niveau de salaire du PSG. Aucun grand d’Europe donc, à l’exception du cas particulier Barcelone.

Paris a probablement entériné son départ

En conséquence, alors qu’il va avoir besoin d’une grosse capacité d’investissement pour renforcer son effectif, le PSG ne peut se payer le luxe de garder Messi, alors qu’il s’est déjà emprisonné avec Neymar jusqu’en 2027. Il est d’ailleurs probable, qu’à l’inverse de ce que déclare Maxwell, la direction du club a d’ores et déjà entériné cet état de fait, d’où le fait qu’aucun accord n’ait été trouvé avec la star argentine pour sa prolongation.