Mercato : En direct, il fait une demande hallucinante au PSG pour Messi

Pierrick Levallet

En fin de contrat en juin prochain, Lionel Messi n'a toujours pas prolongé avec le PSG. Pourtant, les discussions commenceraient à s'intensifier et un accord de principe aurait été trouvé entre les deux parties. Sauf que l'Argentin réclamerait le même salaire que Kylian Mbappé. Pour Jérôme Rothen, c'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase.

Ce n’est plus un secret, le PSG essaye tant bien que mal de prolonger Lionel Messi. La Pulga voulait attendre la Coupe du monde avant de prendre sa décision comme le10sport.com l'avait révélé en exclusivité. Mais l’Argentin n’a toujours pas tranché, alors qu’il est revenu du Mondial depuis un moment et que la fin de son contrat approche. Un accord de principe existerait cependant entre les deux parties à en croire RMC Sport .

Mercato - PSG : Messi, un retour à Barcelone se dessine https://t.co/dlmTVcOQWl pic.twitter.com/9vHxqt2zXq — le10sport (@le10sport) March 16, 2023

«Prenez la proposition faite à Messi et déchirez là»

Toutefois, Lionel Messi réclamerait un salaire à la hauteur de celui de Kylian Mbappé. Pour Jérôme Rothen, c'est la goutte de trop « Je sais que Nasser (Al-Khelaïfi) et Luis (Campos) nous écoutent, prenez la proposition faite à Messi et déchirez là. Vous la mettez à la poubelle. Vous mettez le feu et adios Leo. Il veut le même salaire que Mbappé, il ne faut pas déconner » a lancé l’ancien joueur du PSG dans l’émission Rothen s’enflamme sur les antennes de RMC .

