Messi, Benzema… Toutes les infos mercato du 16 mars

Alors que le mercato hivernal a fermé ses portes début février, les clubs réfléchissent déjà à leur recrutement pour l'été prochain. Le 10 Sport vous propose un résumé des dernières infos mercato.

PSG : Barcelone aura du mal à récupérer Messi

En fin de contrat en avec le PSG à l'issue de la saison, Lionel Messi dispose de nombreuses options pour son avenir. Il discute d'une prolongation avec la direction parisienne, mais d'autres écuries comme Al-Hilal, l'Inter Miami ou encore le FC Barcelone sont également annoncées sur les traces de l'attaquant argentin du PSG. Toutefois, comme l'annonce Relevo , un retour au Barça semble improbable pour Messi, déjà en raison de ses relations compliquées avec le président Joan Laporta. D’autre part, les problèmes de fair-play rencontrés par le FC Barcelone rendent également très complexe l’hypothèse d’un retour de Messi cet été.



Le PSG relance la piste Pavard

Le quotidien espagnol AS confirme l'intérêt du PSG pour Benjamin Pavard et indique que Luis Campos souhaite recruter le défenseur français du Bayern Munich, notamment en raison de sa polyvalence. De son côté, le clan Pavard veut prendre le temps de la réfléxion et donne pour l'instant sa priorité au club allemand où son contrat court jusqu'en 2024. Une offre de prolongation est d'ailleurs dans les tuyaux au Bayern pour le joueur de l'équipe de France, également surveillé de près par la Juventus Turin, le FC Barcelone et le Real Madrid.



Tuchel a choisi entre le PSG et le Real Madrid

Annoncé avec insistance dans le viseur du PSG qui envisage son retour pour remplacer Christophe Galtier cet été, Thomas Tuchel a d'autres options prestigieuses pour son avenir. Et selon les révélations de Sport Bild, le technicien allemand opte plutôt une nouvelle aventure au Real Madrid où Carlo Ancelotti est lui aussi annoncé partant en fin de saison.



Accord trouvé entre Benzema et le Real Madrid

Sous contrat jusqu'en juin prochain avec le Real Madrid, Karim Benzema est tout proche de fixer son avenir ! Une prolongation d'un an est annoncés dans les tuyaux depuis plusieurs semaines pour le buteur français, et 90min annonce ce jeudi que Benzema a finalement trouvé un accord avec sa direction à cet effet. L'officialisation devrait tomber rapidement.



Thuram a fait capoter un transfert au PSG