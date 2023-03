Mercato : Attendu au PSG, un champion du monde annonce la couleur

Thomas Bourseau

Dans le cadre du mercato estival à venir, le PSG pourrait recruter un énième défenseur et songerait à Benjamin Pavard. Donnant la priorité au Bayern Munich, l’international français pourrait tout plaquer si le PSG ou un autre club lui faisait une promesse tactique.

Benjamin Pavard ne s’en était pas caché lors d’un entretien accordé à L’Equipe en novembre dernier avant le coup d’envoi de sa deuxième Coupe du monde avec l’équipe de France : il pourrait se laisser tenter par un nouveau challenge après quatre années passées en Bavière et après avoir tout gagné avec le Bayern Munich. D’après Téléfoot , le PSG serait sur les rangs sous l’impulsion de son conseiller football Luis Campos, appréciant la polyvalence du champion du monde tricolore.

Le PSG intéressé, Benjamin Pavard attend la bonne offre

Mercredi, AS a confié un intérêt toujours bien d’actualité du PSG pour Benjamin Pavard en marge du mercato estival à venir. Le clan Pavard saurait cependant pertinemment que le Bayern Munich fait partie du gratin du football mondial et prendrait donc le temps de la réflexion afin de prendre la meilleure décision possible. Dans l’esprit de Benjamin Pavard, la priorité serait donnée aux discussions avec le Bayern et à l’offre du champion d’Allemagne.

Pavard pose une condition : la promesse de jouer défenseur