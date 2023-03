Un incroyable deal pour satisfaire Zidane, le PSG est prévenu

Axel Cornic

Avec l’élimination en Ligue des Champions, un nouveau changement profond couve au Paris Saint-Germain et Christophe Galtier pourrait en être la première victime. Pour le remplacer, les propriétaires du club de la capitale penseraient une nouvelle fois à Zinédine Zidane, qui aurait d’ailleurs déjà quelques idées pour renforcer l’effectif actuellement en place.

Après chaque élimination en Ligue des Champions, l’histoire semble se répéter au PSG. La désillusion passée, une nouvelle révolution est réclamée et tout le monde semble en danger, des joueurs jusqu’à l’entraineur et même Luis Campos, architecte du projet lancé en fin de saison dernière. Christophe Galtier est tout particulièrement pointé du doigt et certains observateurs assurent que son aventure parisien est d'ores et déjà terminée.

Une étonnante opération avec Verratti et Pogba ?

Il n’a pas fallu attendre longtemps avant que le nom de Zinédine Zidane ne redevienne d’actualité pour prendre les rênes du PSG. Il faut dire que le Français est sans club depuis presque deux ans et il a plusieurs fois annoncé vouloir retrouver un poste le plus rapidement possible après l’échec de l’équipe de France. Pour le convaincre après avoir échoué en fin de saison dernière comme nous vous l’avons révélé sur le10sport.com, le Qatar serait prêt à lui dérouler le tapis rouge et répondre à toutes ses demandes, notamment sur le mercato.

Pas d’échange possible pour la Juventus