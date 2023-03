Mercato : Cette star peut jouer un terrible coup au PSG

Amadou Diawara

Sous contrat jusqu'au 30 juin 2026 avec le PSG, Marco Verratti serait encore et toujours dans le viseur de la Juventus Turin. Alors qu'il serait un grand fan de la Vieille Dame, le numéro 6 parisien devrait être bloqué par sa direction cet été ; à moins qu'il n'annonce clairement son intention de partir.

Arrivé au PSG à l'été 2012, Marco Verratti fait le plus grand bonheur du club parisien depuis plus de 10 ans. Sous contrat jusqu'au 30 juin 2026, le milieu de terrain de 30 ans serait loin d'un départ de Paris. Toutefois, la Juventus serait tout de même en embuscade.

Verratti est toujours dans le viseur de la Juventus

Selon les informations de Calciomercato.com , la Juventus serait encore et toujours sur les traces de Marco Verratti. Alors qu'elle entretiendrait des relations étroites avec l'entourage du milieu de terrain du PSG, la Vieille Dame serait sur les starting-blocks, prête à exploiter la moindre brèche laissée par le club parisien. De son côté, Marco Verratti serait un grand fan de la Juve , et ce, depuis son plus jeune âge. Mais quelle est la position du PSG ?

Verratti est toujours fan de la Juventus