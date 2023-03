Le PSG veut boucler un énorme coup, une date est annoncée

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

En fin de contrat en juin prochain, Sergio Ramos ne sait pas encore de quoi son avenir sera fait. Bien qu'il réalise une bonne saison au PSG, son imposant salaire peut poser problème pour les finances parisiennes. Par conséquent, le club de la capitale se laisserait encore le temps de la réflexion et ne devrait rien décider avant le mois de mai.

Après une saison compliquée, le PSG est toutefois bien parti pour remporter son onzième titre de champion de France puisque les Parisiens possèdent 10 points d'avance sur l'OM. Cependant, cela ne fera pas oublier le nouvel échec en Ligue des champions, ce qui pourrait déboucher sur une révolution l'été prochain. Le départ de certaines stars est notamment évoqué, à commencer par Lionel Messi et Sergio Ramos dont le contrat s'achève en juin prochain.

Aucune discussion pour le moment avec Ramos

Comme révélé en exclusivité par le10sport.com, le PSG souhaite toutefois prolonger ses deux stars, notamment Sergio Ramos. Néanmoins, selon les informations de AS , aucune discussion n'aurait démarré entre les deux parties, ce qui jette un froid sur l'avenir du défenseur espagnol, dont le nom a récemment circulé du côté de l'Arabie Saoudite. Il faut dire que plusieurs facteurs sont à prendre en compte.

Pas de décision avant le mois de mai