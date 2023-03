Le PSG en rêve, le verdict est connu pour le coup du mercato

Thomas Bourseau

Depuis la Coupe du monde, Jude Bellingham met le feu au marché des transferts et semble destiné à quitter le Borussia Dortmund cet hiver. Pour autant, et bien que le PSG soit sur le coup, seules deux destinations plairaient à l’international anglais : le Real Madrid et Liverpool.

De par ses performances avec le Borussia Dortmund et la sélection anglaise, Jude Bellingham (19 ans) pourrait bien être le gros coup du mercato estival de cette année 2023. En effet, bien qu’il soit sous contrat au BvB jusqu’à l’été 2025, son transfert à la prochaine intersaison semblerait déjà s’écrire ailleurs que dans le Ruhr . Au PSG ? Nasser Al-Khelaïfi ouvrait la porte à une telle éventualité en décembre 2022 pendant le Mondial au Qatar.

Le PSG ouvre la porte à Jude Bellingham...

Par l’intermédiaire d’un entretien accordé à Sky Sports, le président du PSG lâchait la bombe en avouant être fan de Jude Bellingham. « Un joueur extraordinaire, quel joueur. L'Angleterre a de la chance de l'avoir, pour être honnête. Tout le monde le veut, je ne vais pas le cacher. Il est dans son club, et nous avons du respect, donc si nous voulons lui parler, nous le ferons d'abord avec le club » . Néanmoins, il se pourrait que le train Bellingham ait déjà quitté le quai de la gare et que le PSG ait raté le coche.

...l’international anglais veut seulement Liverpool ou le Real Madrid