PSG : Improbable, il dévoile qui est aussi fort que Mbappé

Eloigné du football depuis la fin de son expérience à Nantes, l'entraîneur breton Christian Gourcuff est longuement revenu sur sa carrière, ce qu'il pense du football et la différence qu'il fait avec le monde du foot d'avant. Il en a notamment profité pour évoquer Kylian Mbappé, qu'il a été l'un des premiers à affronter et donc à voir son talent. Pour autant, il s'est permis une improbable comparaison avec un joueur qu'il a connu dans les années 70, qui, pour lui, était aussi bon que le crack de Bondy.

Malgré un match insipide face au Bayern Munich lors du match retour des huitièmes de finale de la Ligue des Champions avec le PSG (0-2, 0-3 en cumulé), Kylian Mbappé fait l'unanimité autour de lui. Son triplé en finale de la Coupe du monde semble l'avoir envoyé sur une autre planète. Pourtant, un joueur, Jean-Marc Guillou, qui n'a malheureusement pour lui pas eu la même carrière que le numéro 10 des Bleus n'avait rien à envier à son talent. C'est du moins l'avis de Christian Gourcuff, qui a donné une interview au Parisien .

« Mais j’ai connu des joueurs aussi forts que Mbappé il y a longtemps »

Kylian Mbappé a fait ses armes avec l'AS Monaco, club qui l'a révélé à l'Europe entière. Christian Gourcuff se rappelle du premier match qu'il a disputé face à Mbappé, c'était avec Rennes en 8ème de finale de la Coupe de la Ligue. Ce jour-là, Monaco avait gagné 7-0 et Kylian Mbappé avait inscrit un triplé : « Je me souviens de lui quand il était à Monaco. Dans un match de Coupe de la Ligue, il nous avait posé d’énormes problèmes par sa vitesse qui est son atout principal. C’est vraiment avec son accélération qu’il est redoutable. Mais j’ai connu des joueurs aussi forts il y a longtemps. »

« Jean-Marc Guillou était extraordinaire»