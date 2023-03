«Encore une saison galère», le fiasco est total pour le PSG

Axel Cornic

Avec l’élimination en Coupe de France puis en Ligue des Champions, le Paris Saint-Germain n’est en course que pour le titre en Ligue 1, qui lui semble presque promis. Un scénario catastrophe qui se répète au fil des années et qui s’accompagne d’innombrables questions concernant l’avenir du projet parisien, qui devrait connaitre des nouveaux changements.

Un club avec les moyens du PSG se doit de viser le dernier carré de Ligue des Champions chaque saison, encore plus avec un trio d’attaque formé par Neymar, Lionel Messi et Kylian Mbappé. La récente élimination face au Bayern Munich au stade des huitièmes de finale est donc un échec retentissant pour un projet qui avait seulement débuté l’été dernier, avec les arrivées de Luis Campos et de Christophe Galtier.

« Certains se demandent ce qu'ils vont devenir, est-ce qu'ils vont rester au club ou pas, Galtier ne sait même pas s'il va rester et Campos non plus... »

Pour Daniel Riolo, après la nouvelle désillusion européenne cette fin de saison va être très délicate à gérer au sein du vestiaire du PSG. « Certains se demandent ce qu'ils vont devenir, est-ce qu'ils vont rester au club ou pas, Galtier ne sait même pas s'il va rester et Campos non plus... que tu le veuilles ou non t'es un peu démobilisé » a expliqué l’éditorialiste de RMC Sport .

« Contrairement à l'année dernière, les supporters ne font pas la gueule, c'est un grand mystère »