Il annonce un gros changement au PSG

Alors que la saison du PSG a déçu, notamment sur la scène européenne, des changements sont attendus l’été prochain, notamment sur le mercato. D’ailleurs, Éric Rabésandratana estime que les chantiers sont très nombreux puisque plusieurs secteurs de jeu sont à renforcer l’été prochain.

Bien que le PSG soit bien parti pour décrocher un onzième titre de champion de France, l’élimination en huitième de finale de la Ligue des champions contre le Bayern Munich laisse des traces. Ainsi, après la victoire poussive à Brest (2-1), Éric Rabésandratana estime que beaucoup de choses sont encore à changer.



«Cette saison, elle est un peu compliquée»

« Le sentiment général par rapport au match, c’est surtout que ce n’est pas Brest qui nous a mis dans la difficulté, mais c’est Paris, comme à son habitude. Cette saison, elle est un peu compliquée. On a des hauts et des bas. On a surtout une mi-temps bien et une mi-temps fantomatique ou catastrophique », lâche l’ancien défenseur du PSG au micro de France Bleu , avant d’en rajouter une couche.

«Il y a plein de secteur où il va falloir faire des choses pour le PSG»