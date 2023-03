«Le PSG n’est pas un club de football», il part en guerre contre le Qatar

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Ancien conseiller de Nasser Al-Khelaïfi, Hicham Bouajila sort du silence. Après avoir porté plainte contre le président du PSG pour « travail dissimulé », l'homme d'affaires tunisien a livré sa version des faits. Selon lui, le Qatar se sert du club parisien pour esquiver les sujets, qui fâchent. Attaqué, QSI affirme que ces accusations sont fausses.

Président du PSG, Nasser Al-Khelaïfi se retrouve mêlé à plusieurs affaires judiciaires. L'une d'entre elles concerne son ancien conseiller, Hicham Bouajila. Cet homme d'affaires tunisien a porté plainte contre le président du PSG pour « travail dissimulé ». Agé de 47 ans, Bouajila est sorti de son silence. Il s'en est pris au Qatar dans un entretien accordé à L'Equipe.

« Le PSG est un lobby politique »

« Le PSG n'est pas un club de foot, c'est un lobby politique avec une force primordiale : l'argent. Ils pensent qu'ils sont intouchables. Je tiens à rappeler que le système de kafala n'existe pas en France. Je crois encore au pays de Voltaire, Rousseau et Jaurès. Je me battrai jusqu'au bout, pour toutes les personnes lésées. Et Nasser sait que je ne laisserai pas tomber. Je n'ai peur de personne » a-t-il déclaré.

Attaqué, le Qatar riposte