«L'un des meilleurs...», le PSG reçoit un énorme message

Suite au fiasco du PSG en Ligue des Champions, Christophe Galtier semble plus que jamais sur un siège éjectable au poste d'entraîneur. Alors que l'ombre de Zinedine Zidane plane, l'ancien de l'ASSE pourrait donc partir après seulement une saison. Toutefois, comme expliqué par Mevlut Erding, le PSG aurait tout intérêt à lui laisser du temps.

L'été dernier, le PSG a décidé de faire confiance à Christophe Galtier. Le fait est que l'entraîneur parisien est déjà énormément critiqué. Et avec l'élimination en Ligue des Champions, il n'a clairement pas gagné des points. Galtier peut toutefois compter sur certains soutiens, comme Mevlut Erding, son ancien attaquant à l'ASSE et passé également pas le PSG.

« C'est l'un des meilleurs entraîneurs français »

Pour Peuple Vert , Mevlut Erding s'est confié sur Christophe Galtier, prenant alors sa défense : « Galtier ? L'honnêteté le caractérise, quand j'étais bon il me le disait autant que quand je ne l'étais pas. Quand tu ne joues pas, il t'explique donc on peut dire que j'avais une relation amicale. Un entraîneur cash et c'est l'un des meilleurs entraîneurs français ».

« Avec du temps, il peut faire quelque chose de bien »