Ça balance sur le PSG et le Qatar, «il est manipulé»

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Alors que le PSG a vécu une nouvelle déconvenue européenne la semaine passée contre le Bayern Munich en Ligue des Champions, la communication de Christophe Galtier après le match fait beaucoup parler. L’entraîneur du PSG a défendu Marco Verratti suite à son erreur, et selon certains consultants, il est peut-être manipulé par sa direction.

« Je n'incrimine pas Marco Verratti. Il se retrouve enfermé dans un gros pressing, au milieu de quatre joueurs [...] il a ce style de jeu, c'est comme ça », lâchait récemment Christophe Galtier en conférence de presse, assurant ainsi la défense de Marco Verratti malgré l’erreur majeure du milieu de terrain italien qui a provoqué l’élimination du PSG en 8e de finale de la Ligue des Champions mercredi dernier, face au Bayern Munich. A contrario, Galtier s’était montré beaucoup plus piquant envers le jeune El Chadaille Bithsiabu, également concerné par l'erreur de Verratti, et le discours de l’entraineur du PSG déplait à certains consultants.

PSG : Une date est annoncée pour le transfert de Mbappé https://t.co/Ae3BKLKBf2 pic.twitter.com/b44J14oegV — le10sport (@le10sport) March 13, 2023

« Soit il ne dit pas la vérité, soit il est manipulé »

Au micro de Canal +, Habib Beye a lâché ses vérités à ce sujet : « Aujourd’hui, quand j’entends que Bithsiabu est responsable du but pris par le PSG alors que la responsabilité est à 2000% pour Verratti…Ça fait dix ans comme ça. Depuis 2012, il n’a pas progressé d’un iota. Je me dis soit Galtier ne dit pas la vérité soit il est manipulé pour ne pas heurter les joueurs qui sont intouchables », indique l’ancien joueur de l’OM, très agacé par les propos de Galtier et la gestion globale du Qatar au PSG avec ses différents entraîneurs au fil des années.

« Ça ne fonctionnera pas »