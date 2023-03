PSG : Accusé de viol, il reçoit un énorme soutien

Thibault Morlain

Les derniers jours n'ont pas été si simples pour Achraf Hakimi. En effet, le latéral droit du PSG s'est retrouvé au centre d'une énorme affaire, étant accusé de viol par une jeune femme. Mis en examen pour cela, Hakimi doit donc faire face à ces accusations. Mais il peut également compter sur certains soutiens, à commencer par celui de son sélectionneur, Walid Regragui.

Outre le fait de devoir surmonter la crise sportive avec le PSG, Achraf Hakimi doit également gérer ses problèmes extra-sportifs. Le Marocain a été accusé de viol par une jeune femme et cela a abouti sur une mise en examen. Un cas Hakimi évoqué ce lundi par Walid Regragui, sélectionneur du Maroc.

« Il y a la présomption d'innoncence »

En conférence de presse pour annoncer la liste des joueurs convoqués pour les prochains matchs du Maroc, Walid Regragui s'est donc penché sur Achraf Hakimi. « Achraf est serein, c'est le plus important. Nous, on est avec lui. Comme on a dit, il y a la présomption d'innocence. Jusqu'à preuve du contraire, pour nous et tous les Marocains, on est derrière Achraf et on le soutient. Comme je lui ai dit, il faut qu'il pense au football d'abord », a-t-il expliqué sur le joueur du PSG.

« On est de tout coeur avec lui »