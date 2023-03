Un bourreau du PSG lâche une punchline après le fiasco

Thomas Bourseau

Grâce à son intervention salvatrice sur la ligne de but du Bayern Munich face au PSG, Matthijs de Ligt a permis au club bavarois de conserver son avantage sur le Paris Saint-Germain et à Yann Sommer d’être tenu responsable après sa bourde. Une promesse de chocolat suisse a été effectuée, mais pas tenue pour le moment.

« Je laisserai un camion rempli de chocolat suisse devant sa porte ! ». Voici le message fort que Yann Sommer faisait passer dans la foulée de la qualification du Bayern Munich en 1/4 de finale de Ligue des champions grâce à son succès face au PSG auquel Matthijs de Ligt a pleinement participé mercredi soir (2-0).

Sommer promet du chocolat en quantité à De Ligt

Certes, Matthijs de Ligt n’a pas trouvé le chemin des filets contrairement à Eric Maxim Choupo-Moting et Serge Gnabry. Cependant, son sauvetage sur la ligne en première période sur une frappe manquant de puissance de Vitinha a permis au Bayern de ne pas encaisser de buts après une erreur de son gardien Yann Sommer qui a juré de se racheter auprès de De Ligt en lui offrant un camion rempli de chocolat.

«Nous sommes en bonne forme maintenant, alors il vaut mieux ne pas manger trop de chocolat»