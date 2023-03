PSG : Mbappé lui donne un coup de pied, il sort du silence

Arnaud De Kanel

Le match entre le PSG et le Stade Brestois a été marqué par l'accrochage entre Kylian Mbappé et Haris Belkebla. L'attaquant parisien a échappé de peu au carton rouge après un geste d'humeur envers l'Algérien. Le Brestois est revenu sur ce fait de jeu, sans doute le tournant du match.

Loin d'être brillant, le PSG s'est imposé sur le fil au stade Francis Le Blé ce samedi soir pour reprendre 11 points d'avance sur l'OM. C'est une nouvelle fois Kylian Mbappé qui a délivré les siens. L'attaquant peut s'estimer heureux de ne pas avoir été exclu après son coup de sang sur Haris Belkebla. L'Algérien a commenté cet accrochage.

La révolution après le fiasco, l’histoire se répète au PSG https://t.co/cXJFwndrxn pic.twitter.com/1VKBsx1LQv — le10sport (@le10sport) March 12, 2023

«On ne va pas pleurer»

En zone mixte, Haris Belkebla n'a pas voulu s'attarder sur son accrochage avec Kylian Mbappé, ni critiquer la décision de l'arbitre Marc Bollengier. « Je n’ai pas revu les images. Il (Mbappé) met un mauvais coup. Après, je lui attrape la jambe. Il me remet un deuxième coup. C’est là que je me relève et que je m’énerve un peu. De là à dire s’il mérite de sortir ou pas… Je ne sais pas du tout, ce n’est pas à moi de juger. Mais on ne va pas pleurer », a déclaré le joueur brestois dans des propos relayés par RMC Sport .

«Si c’est dans l’autre sens, je ne sais pas si je suis toujours sur le terrain»