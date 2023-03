PSG : Le Qatar lance un projet à 600M€, une réponse est tombée

Thomas Bourseau

Le Qatar est le propriétaire du PSG depuis 2011 et souhaite que le club puisse devenir propriétaire de son propre stade : le Parc des princes qui appartient à la ville de Paris. Les négociations traînent et le rachat du Stade de France est envisagé. Un projet dézingué par la maire de Paris Anne Hidalgo.

Cela fait à présent de longues semaines qu’une passe d’armes médiatique a lieu entre le PSG et la mairie de Paris. La cause ? L’acquisition du Parc des princes. En effet, depuis toujours, le PSG n’est que le locataire de son mythique stade et les propriétaires qataris du Paris Saint-Germain ont à coeur d’acquérir l’enceinte parisienne, mais se heurtent à la réticence de la maire Anne Hidalgo.

Le Qatar acculé pour le Parc, un projet à 600M€ avec le Stade de France ?

De quoi pousser le Qatar à se pencher sur d’autres solutions comme l’hippodrome de Saint-Cloud ou encore Poissy, où le Stade de France. D’ailleurs, selon le Journal du Dimanche , le PSG se focaliserait notamment à l’instant T sur le rachat du Stade de France dont la concession du consortium formé entre Bouygues et Vinci prendra fin en 2025. Le rachat du stade est évalué à 600M€ et le PSG serait sur les rangs.

«Le PSG qui jouerait en dehors du Parc ne serait plus tout à fait le PSG»