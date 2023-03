Énorme coup de gueule au PSG, tout le monde est choqué

Pierrick Levallet

Déjà menacé ces dernières semaines, Christophe Galtier n'a pas échappé aux critiques après l'élimination du PSG en Ligue des champions. Par ailleurs, la gestion de son vestiaire interpellerait en interne. Le technicien parisien serait plus vif lorsqu'il s'agit de faire des reproches aux jeunes que lorsqu'il faut réprimander les cadres et les stars. Il en a même choqué plus d'un en poussant en coup de gueule auprès des Titis récemment.

Une fois de plus, Christophe Galtier voit sa place être remise en question à la tête du PSG. L’entraîneur parisien n’a pas su faire éviter le fiasco en Ligue des champions au club de la capitale et a vu ses joueurs s’incliner face au Bayern Munich mercredi dernier. Par ailleurs, la gestion de son vestiaire serait sujet à quelques interrogations en interne.

Mbappé et Messi au coeur d’un malaise improbable au PSG https://t.co/cL9TMJpbLU pic.twitter.com/zM1rRWIpzc — le10sport (@le10sport) March 11, 2023

Traitement de faveur au PSG ? Les jeunes enragent

Comme révélé par RMC Sport , Christophe Galtier ferait une nette différence entre ses cadres et les jeunes joueurs de son effectif. L’entraîneur du PSG serait notamment plus prompt lorsqu’il s’agit de faire des remontrances ou souligner des erreurs à ses éléments les moins expérimentés plutôt que de faire des remarques à ses stars concernant leur comportement. Il prendrait d’ailleurs rarement des gants quand il faut s’adresser aux jeunes.

Galtier a poussé un coup de gueule auprès des Titis