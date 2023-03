«Ils ne le respectent pas» : Une folle accusation tombe au PSG

Jules Kutos-Bertin - Journaliste Tout petit, je m’étais promis d’avoir un métier en accord avec le football. Très vite, j’ai pris conscience que mes pieds ne suffiraient pas pour m’emmener là où je le voulais alors le journalisme est devenu une évidence.

Déjà éliminé de la Ligue des Champions après le huitième de finale contre le Bayern Munich, le PSG n’a plus que le championnat à jouer. Forcément, la situation de Christophe Galtier pose question, surtout que tout le vestiaire parisien ne serait pas de son côté. Le journaliste Romain Molina assure même que certains « ne le respectent pas ».

Le PSG y aura cru une mi-temps. Intéressants pendant à 45 minutes sur la pelouse de l’Allianz Arena, les Parisiens n’ont pas réussi à ouvrir le score et ils se sont fait punir par le Bayern Munich. Battu 2-0, le PSG est donc éliminé de la Ligue des Champions dès les huitièmes de finale, comme l’an dernier. Une nouvelle désillusion pour Paris qui, malgré la présence de Kylian Mbappé, n’aura pas mis le moindre but en deux rencontres.

Christophe Galtier évasif sur son avenir

Forcément touché par cette élimination, Christophe Galtier est resté méfiant quant à son avenir au PSG. « C’est vraiment trop tôt, mon avenir dépend de ma direction sportive et de mon président. Évidemment qu’il y a une déception, c’est comme ça. Le club fondait beaucoup d’espoirs sur cette compétition. Moi, je maintiens le cap, je reste focus sur cette fin de saison. Avec beaucoup d’énergie et de détermination, il faudra rapidement digérer cette déception », a lancé le technicien français après le revers face au Bayern Munich.

«Il y en a qui l’appellent le prof de sport»