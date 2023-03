PSG : La date est fixée pour le transfert de Kylian Mbappé

Jules Kutos-Bertin - Journaliste Tout petit, je m’étais promis d’avoir un métier en accord avec le football. Très vite, j’ai pris conscience que mes pieds ne suffiraient pas pour m’emmener là où je le voulais alors le journalisme est devenu une évidence.

Prolongé en mai dernier par le PSG, Kylian Mbappé est forcément touché par la nouvelle élimination en huitième de finale de Ligue des Champions. Son avenir est automatiquement relancé et le club de la capitale espère avoir une réponse d’ici le mois de mai.

Comme l’an dernier, le PSG est déjà éliminé de la Ligue des Champions dès les huitièmes de finale. Incapables de marquer sur deux rencontres face au Bayern Munich, les Parisiens n’ont plus que le championnat à jouer. De quoi relancer la question sur l’avenir de Kylian Mbappé, forcément touché par cet échec.

«Après on verra»

« Si cette défaite va avoir une influence sur mon avenir ? Non, non, je suis calme, la seule chose qui compte pour moi cette saison, c'est de gagner le championnat et après on verra », a déclaré la star du PSG après l’élimination contre le Bayern Munich. Une phrase qui laisse forcément planer le doute.

Le PSG veut une décision en mai