Messi, Mbappé, Deschamps... Toutes les infos mercato du 11 mars

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Alors que le mercato hivernal a fermé ses portes début février, les clubs réfléchissent déjà à leur recrutement pour l'été prochain. Le 10 Sport vous propose un résumé des dernières infos mercato.

Manu Koné évoque encore l'intérêt du PSG

Annoncé dans le viseur du PSG pour renforcer son entrejeu, Manu Koné a évoqué cet intérêt pour Téléfoot . « Ça fait plaisir. On sait que je suis Parisien. C’est un grand club qui joue la Ligue des champions et qui a de très grands joueurs. Tu ne peux que progresser en évoluant à leurs côtés. (…) On verra ce qu’il va se passer, il faut rester lucide », confie le milieu de terrain du Borussia Mönchengladbach.



Pour plus d'informations, cliquez ici

Deschamps évoque son avenir avec les Bleus

Quelques semaines après sa prolongation de contrat jusqu'en 2026, qui a fait polémique, Didier Deschamps est sorti du silence et assure que son avenir passera par plusieurs étapes. « J’ai signé jusqu’en juillet 2026 mais vous pensez sérieusement que je me projette si loin ? 2026 ne pourra exister qu’à travers 2024. Ni plus ni moins. Or, actuellement, dans ma tête, même 2024 n’existe pas. 2024 n’existera qu’à travers des qualifications pour l’Euro réussies », assure le sélectionneur de l'équipe de France dans les colonnes du Parisien .



Pour plus d'informations, cliquez ici

L'OM peut négocier à la baisse l'option d'achat de Bailly

Prêté avec une option d'achat estimée à 7M€, Eric Bailly ne réalise toutefois pas une saison suffisamment convaincante pour espérer que l'OM le conserve à l'issue de la saison. Néanmoins, d'après les informations de L'EQUIPE , le club phocéen dispose d'une option prioritaire pour négocier avec Manchester United un prix au rabais. Reste à savoir si l'OM en profitera.



Pour plus d'informations, cliquez ici

PSG : La MLS toujours à fond sur Messi ?

En fin de contrat en juin prochain, Lionel Messi n'a visiblement toujours pas tranché pour son avenir. Et alors qu'une prolongation au PSG ferait partie de ses projets, une autre option s'offre à lui : la MLS. Et à en croire Jérôme Meary, agent de joueurs entre l'Europe et la MLS, des discussions existent déjà. « Les échanges ont repris depuis, Jorge Mas a notamment passé beaucoup de temps avec l'entourage de Messi pendant la Coupe du monde au Qatar en décembre », lance-t-il dans les colonnes de L'EQUIPE .



Pour plus d'informations, cliquez ici

Deschamps évoque l'avenir de Mbappé au PSG