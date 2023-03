Mercato - PSG : Deschamps prend position sur l'avenir de Mbappé

La rédaction

La parole de Didier Deschamps était attendue depuis la finale de la Coupe du monde perdue par son équipe le 19 décembre dernier. Il est désormais sorti du silence à six jours de l'annonce de la liste des Bleus retenus pour le rassemblement de mars dans le cadre de la campagne éliminatoire à l'Euro 2024. Il a profité de l'occasion pour évoquer l'avenir de Kylian Mbappé au PSG.

Après la défaite face au Bayern Munich en huitième de finale de la Ligue des Champions, Kylian Mbappé pourrait-il dire adieu au PSG, après être devenu le meilleur buteur de l'histoire de ce club (201 buts) ? C'est la crainte des supporters qui voient le spectre Real Madrid ressurgir. Et Didier Deschamps a confiance en son numéro 10.

Un départ du PSG pour Mbappé ?

Selon plusieurs médias espagnols, Kylian Mbappé et son clan auraient regretté d'avoir prolongé l'été dernier et de ne pas être allés au Real Madrid. Cependant, il parait peu probable que le crack de Bondy quitte la capitale cet été. En Espagne, on croit plutôt à une arrivée au Real Madrid en 2024, soir à la fin de son contrat.

« Kylian gère très bien sa carrière »