Abandonné par le PSG, il a déjà programmé son retour

Pierrick Levallet

L'été dernier, le PSG a laissé filé Xavi Simons, en fin de contrat. Le Néerlandais a donc signé au PSV Eindhoven et depuis, il brille dans le championnat des Pays-Bas. Malgré tout, le joueur de 19 ans n'aurait pas oublié le club de la capitale. Il aurait d'ailleurs demandé à instaurer cette fameuse clause de rachat dans son contrat.

En fin de contrat, Xavi Simons n’a pas prolongé au PSG. Le Néerlandais réclamait certaines garanties sur son temps de jeu après un exercice 2021-2022 où Mauricio Pochettino ne lui accordait que très peu sa confiance. Le PSG n’était pas en mesure de s’aligner sur ses exigences. Le crack s’est alors envolé vers le PSV Eindhoven l’été dernier.

Loin du PSG, Xavi Simons brille

Depuis, Xavi Simons revit. Il brille même en Eredivisie. Le joueur de 19 ans fait l’unanimité auprès de Ruud van Nistelrooy et montre qu’il dispose d’un potentiel impressionnant. Depuis le début de saison, il a trouvé le chemin des filets à 14 reprises tout en délivrant 7 passes décisives en 36 matchs. Mais en signant aux Pays-Bas, Xavi Simons n’a pas oublié le PSG pour autant.

Xavi Simons a laissé la porte ouverte au PSG