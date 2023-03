Les critiques fusent, le PSG rassure l’une de ses stars

Axel Cornic

Le nouveau revers en huitième de finale de la Ligue des Champions va laisser des traces au Paris Saint-Germain et notamment chez certains joueurs. C’est le cas de Gianluigi Donnarumma, qui après avoir été pointé du doigt l’année dernière lors de la défaite face au Real Madrid, fait à nouveau partie des principaux coupables après le Bayern Munich.

Le départ de Keylor Navas devait le libérer, mais Gianluigi Donnarumma est loin de rassurer depuis le début de l’année 2023. Le gardien de but a commis plusieurs erreurs surprenantes en Coupe de France ou encore en Ligue 1 et l’histoire s’est répétée en Ligue des Champions.

Donnarumma ne rassure pas

Car s’il a réalisé plusieurs arrêts lors du huitième de finale face au Bayern Munich mercredi, personne n’a oublié le but de l’aller, avec un gardien comme Donnarumma qui aurait dû l’arrêter. D’ailleurs, ils sont de plus en plus nombreux à penser qu’avec Navas dans les cages, les choses auraient pu se passer autrement pour le PSG.

Le PSG n’a jamais pensé le lâcher