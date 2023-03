Après le fiasco, le PSG tranche pour ses stars

Jules Kutos-Bertin - Journaliste Tout petit, je m’étais promis d’avoir un métier en accord avec le football. Très vite, j’ai pris conscience que mes pieds ne suffiraient pas pour m’emmener là où je le voulais alors le journalisme est devenu une évidence.

Alors que le PSG vient encore de tomber dès les huitièmes de finale de la Ligue des Champions, le club de la capitale a prévu de changer pas mal de choses. Notamment dans son effectif. Cependant, tout le monde ne partira pas, loin de là. Achraf Hakimi, Marco Verratti ou encore Vitinha et Fabian Ruiz resteront.

C’est la 5ème fois sur les 7 dernières années que le PSG est éliminé de la Ligue des Champions dès les huitièmes de finale. Après le Real Madrid l’an dernier, c’est le Bayern Munich qui a fait tomber le club de la capitale qui n’aura même pas réussi à inscrire le moindre but sur les deux rencontres.

Verratti et Hakimi confortés

L’heure est au bilan. Plusieurs joueurs sont amenés à quitter le PSG mais le ménage ne sera peut-être pas aussi conséquent que la saison passée. D’après les informations du journal Le Parisien , Marco Verratti devrait bien rester malgré son erreur mercredi soir. Pareil pour Achraf Hakimi, même si sa mise en examen pour viol pose question.

Après avoir interpellé Mbappé, il envoie un message au PSG https://t.co/ZstJh8YyA4 pic.twitter.com/W1yJI5zDTz — le10sport (@le10sport) March 11, 2023

Les recrues ne partiront pas

Nuno Mendes et Gianluigi Donnarumma se sont imposés au PSG et vont également continuer l’aventure. Même chose pour Danilo Pereira, devenu un cadre du vestiaire, mais aussi Fabian Ruiz, Vitinha, Renato Sanches et Nordi Mukiele, les recrues de l’été dernier.