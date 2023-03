Entre Neymar et le PSG, ça va chauffer

Jules Kutos-Bertin - Journaliste Tout petit, je m’étais promis d’avoir un métier en accord avec le football. Très vite, j’ai pris conscience que mes pieds ne suffiraient pas pour m’emmener là où je le voulais alors le journalisme est devenu une évidence.

Blessé à la cheville contre le LOSC, Neymar s’est finalement fait opérer et ne devrait plus jouer de la saison. Le Brésilien a donc observé l’élimination du PSG en Ligue des Champions de loin. Le club de la capitale, forcément lassé de ces blessures à répétition, est prêt à le laisser partir mais Neymar voudrait rester.

Les saisons se suivent et se ressemblent pour Neymar. Même s’il avait très bien démarré, l’international brésilien est revenu moins inspiré de la Coupe du monde. Muet à l’aller face au Bayern Munich, Neymar n’a pas su porter le PSG et comme souvent depuis son arrivée à Paris, il s’est blessé à la cheville.

Neymar ne jouera plus de la saison

Neymar a lutté pour jouer le match retour mais il fallait se rendre à l’évidence : la blessure était trop sérieuse. L’attaquant du PSG s’est finalement fait opérer vendredi au Qatar et ne devrait plus jouer de la saison.

PSG : Les contrats s’enchaînent, Messi a déjà la tête ailleurs https://t.co/bkYRzvH9OH pic.twitter.com/8uJ7DzFav5 — le10sport (@le10sport) March 11, 2023

Le PSG prêt à le vendre… mais il veut rester