Le cauchemar continue pour le PSG

La rédaction

Mercredi soir, le PSG s'est incliné sur la pelouse du Bayern Munich (0-2), concédant une nouvelle élimination précoce en Ligue des champions. Mais ce n'est pas la première fois dans l'ère QSI que le club de la capitale est malmené sur la scène européenne alors que le rêve du Qatar est de remporter la C1. Mais à l'exception du Final 8 en 2020 et de la demi-finale en 2021, le PSG n'a connu que des désillusions. Retour sur les éliminations les plus marquantes des Parisiens depuis l'arrivée des Qataris.

2014 : PSG - Chelsea

Après des débuts prometteurs, le projet QSI se met en marche et tombera en quart de finale en 2013 contre le FC Barcelone, sans perdre. Rien de choquant ni d'humiliant. Mais la saison suivante, le Qatar va connaître sa première véritable désillusion. Facile vainqueur du Bayer Leverkusen (4-0 ; 2-1), le PSG affronte Chelsea en quarts de finale et prend une sérieuse option sur la qualification en s'imposant au Parc des Princes grâce notamment à un but d'anthologie de Javier Pastore dans les arrêts de jeu (3-1). Mais les Parisiens vont finalement déchanter à Stamford Bridge s'inclinant 2 à 0 avec le but de Demba Ba en toute fin de match. Le début d'un long cauchemar.

2016 : PSG - Manchester City

Deux ans plus tard, le PSG se vengera de Chelsea en obtenant une qualification arrachée dans les prolongations. De retour en quart de finale, les Parisiens tombent sur Manchester City, une équipe qui semble à l'époque à la portée du club de la capitale. Néanmoins, le PSG gâche beaucoup d'occasions au Parc des Princes et concède le nul à domicile (2-2). Il faudra donc marquer à l'Etihad Stadium. Mais cela n'arrivera pas. Et pour cause, encore marqué par l'affaire Aurier, Laurent Blanc tente un coup tactique assez improbable en alignant pour la première fois en trois saisons à Paris un 3-5-2 au sein duquel les Parisiens seront perdus. Bien que le coach décide rapidement de revenir à un schéma plus classique, Kevin De Bruyne douchera les espoirs du PSG (1-0). Une élimination qui coûtera d'ailleurs son poste à Laurent Blanc qui avait pourtant prolongé quelques semaines plus tôt.

Fiasco au PSG, cette star lâche déjà un énorme indice sur son avenir https://t.co/b8jftP3z8y pic.twitter.com/mE3cilLHcl — le10sport (@le10sport) March 9, 2023

2017 : PSG - Barcelone

Le 8 mars 2017 restera gravé à jamais dans la mémoire des supporters du PSG. Et pour cause, les Parisiens ont popularisé la notion de remontada. Et pourtant, le match aller au Parc des Princes est une démonstration totale des hommes d'Unai Emery qui livrent l'une des plus belles prestations de l'histoire récente du club. Vainqueur 4 à 0 du Barça, le PSG se présente donc assez serein au Camp Nou trois semaines plus tard. Mais l'impossible va se produire. Le club catalan va s'imposer 6 buts à 1 avec notamment trois buts dans les dix dernières minutes pour ce qui restera comme l'un des plus grands fiascos de l'histoire du foot.

2018 : PSG - Real Madrid

La saison suivante, le PSG, qui a recruté Neymar et Kylian Mbappé, entend bien faire oublier la remontada . Et pour cela, il faudra se défaire du Real Madrid. Auteur d'un excellent match à Bernabeu, ouvrant même le score par Adrien Rabiot, le PSG va tout de même s'incliner (1-3). Un résultat très frustrant compte tenu de la qualité de la prestation, mais les Parisiens veulent s'inspirer du Barça et se lance eux aussi dans une opération remontada... qui n'aura pas lieu. La faute à un match retour complétement raté. Privé de Neymar, le club de la capitale concédera même la défaite au Parc des Princes (1-2).

2019 : PSG - Manchester United

Unai Emery ne sera donc pas conservé après ces deux échecs, et c'est Thomas Tuchel qui le remplace. Le technicien allemand connaît même des débuts prometteurs avec le PSG qui aborde donc avec confiance son huitième de finale contre Manchester United. La belle victoire à Old Trafford (2-0) renforcera d'ailleurs cette confiance. Mais les vieux démons vont ressurgir. Au Parc des Princes, une passe en retrait raté de Thilo Kehrer permet aux Mancuniens, pourtant très affaiblis, de croire au miracle. Juan Bernat égalise et fait souffler les fans parisiens. Le pire est évité ? C'était mal connaître le PSG. Une erreur de Gianluigi Buffon relance les Red Devils qui doivent encore marquer un but pour se qualifier. Et l'impensable va (encore) se produire. Une main de Presnel Kimpembe offre un penalty à Manchester United, validé par la VAR qui fait pour la première fois son apparition en Ligue des champions. Marcus Rashford transforme. 3 buts à 1 pour Manchester United. Nouveau camouflet pour le PSG.

2022 : PSG - Real Madrid

Après avoir atteint la finale du Final 8 à Lisbonne puis les demi-finales en 2021, le PSG pense enfin avoir laissé derrière lui sa malédiction. Par conséquent, les Parisiens se présentent confiants face à un Real Madrid qui paraît moins souverain. La tendance se confirmera d'ailleurs lors du match aller avec une victoire totalement maitrisée au Parc des Princes grâce à un but en toute fin de match de Kylian Mbappé (1-0). Et le match retour part sur les mêmes bases avec un PSG ultra dominant et un Mbappé qui se voit refuser deux buts avant d'ouvrir le score. A la mi-temps, les Parisiens sont donc en position idéale pour se qualifier. Mais voilà, comme son compatriote Buffon en 2019, Gianluigi Donnarumma va se distinguer avec une erreur qui permet à Karim Benzema d'égaliser. Relancés à l'heure de jeu, les Madrilènes doivent encore inscrire deux buts pour se qualifier et le PSG reprend sa marche en avant... pendant à peine plus de 10 minutes. Coup sur coup Karim Benzema inscrit deux nouveaux buts qui parachèvent la qualification du Real Madrid et la nouvelle désillusion du PSG.