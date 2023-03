Mbappé - Messi : Clash annoncé au PSG, l’énorme mise au point

La rédaction

Toujours habitué dans sa carrière à être le numéro 1, Lionel Messi voit depuis son arrivée au PSG, un Kylian Mbappé sensationnel, et considéré comme le centre absolu du projet parisien. Si le club de la capitale cherche tout de même à prolonger son numéro 30, ce dernier ne semble pas se considérer comme un simple lieutenant du Français.

Lionel Messi et Kylian Mbappé marchent sur l’eau ces derniers temps. Leur connexion, à la fois sur, et en dehors des terrains, semble impressionnante. Pourtant, certains médias ont annoncé des tensions entre les deux stars, notamment depuis la fin de la Coupe du monde au Qatar. Certains annonçaient, aussi, que Messi ne comprenait pas le projet sportif de son club, qui s'appuie, volontairement, sur Kylian Mbappé.

Messi ne se « pense pas comme le numéro 2 », estime Loïc Tanzi

Très proche de l’actualité et de l’activité du vestiaire parisien, le journaliste du journal L’Équipe Loïc Tanzi s’est exprimé dans un questions réponses sur le site du quotidien sportif, à propos de la soi-disant « concurrence » , entre Lionel Messi et Kylian Mbappé. L’Argentin devrait alors « gérer » un statut auquel il n’a jamais été habitué. « Je pense qu'il n'a rien à gérer. Il ne se pense pas comme le numéro 2 et il ne fait pas trop attention à ce qu'on peut dire. Puis des joueurs comme Messi ne voit pas tant que ça ce qu'on dit d'eux en France. Ils sont plutôt attentifs à leur pays d'origine » , déclare Tanzi.

